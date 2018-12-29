DPÜ'den Eğitim Araştırma ve YÖS'te Irak'la işbirliği

Dr. Mustafa Wahby Jaber‘in Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Remzi Gören‘le yaptığı görüşmede iki ülkenin eğitim, araştırma ve YÖS alanlarında iş birliği yapması kararlaştırıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan'ın da katıldığı görüşmede, uluslararası öğrenciler konusunda Üniversitedeki son durum ve yapılabilecek yeni çalışmalar değerlendirildi.

Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını, gerek fiziki ve akademik olanakları geliştirme çabalarının devam ettiğini ve Türkçe öğretimi konularında önemli bir mesafe aldıklarını söyledi.

“DPÜ, Irak üniversiteleriyle iş birliği yapacak”

Görüşmede ayrıca DPÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DPÜ-YÖS) ile daha çok Iraklı öğrencinin üniversiteye gelmesi ve Irak ile Türkiye arasında imzalanan yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı çerçevesinde köklü Irak üniversiteleriyle akademik ve bilimsel iş birliği konularında karşılıklık olarak niyetler beyan edildi ve bunun için süreçlerin başlatılması kararlaştırıldı.

"DPÜ Irak'ta tanınan bir üniversite"

Irak Kültür Ataşesi Doç. Dr. Mustafa Wahby Jaber ise, Dumlupınar Üniversitesinin Irak'ta hayli tanınan bir üniversite olduğunu ve Iraklı öğrencilerin tercihlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönünde kullandığını ifade etti.

Görüşmenin sonunda Doç. Dr. Mustafa Wahby Jaber, Rektör Gören'e teşekkür etti. Gören, Jaber'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, plaket sunumuyla sona erdi.(EFE)