DPÜ'den “Herkes İçin Sosyal Yaşam ve Erişilebilirlik” toplantısı

Toplantı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın açılış konuşmaları ile başladı. Yayına katılan engelli öğrenciler için farkındalık konuşması yapan Rektör Kazım Uysal, “Toplumca Covid-19 döneminde sizleri daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Çünkü evden çıkamayan o kadar çok engelli kardeşlerimiz var ki, şimdi onları daha iyi anlayabiliyorum. Bu nedenle üniversitemizde engellerin kaldırılması yönünde yapılan çalışmaları yakından takip etmekteyim” dedi.

Dumlupınar Üniversitesinde Covid-19 salgını sürecinde alınan önlemlere de değinen Rektör Uysal, daha sonra uzak eğitim süreci hakkında misafirlerden gelen sorular üzerine açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan YÖK Engelli Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Yahya Çıkılı, eğitimde erişilebilirlik konuları arasında eğitim çalışmalarının erişilebilirliği konusunda kendilerine geri bildirimlerin yapıldığını ve özellikle Osmanlıca dersinin engelli bireylerce de alabilmeleri için isteklerinin olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Yardımcı Teknolojiler Sorumlusu Sarper Arıkan, Covid-19 döneminde uzaktan eğitim uygulamalarında ve dijital içeriklerde erişilebilirlik ölçütlerinin nasıl olması gerektiğine değinerek ekran okuyucu erişilebilirliği uygulamaları ile uzaktan eğitim için kullanılan internet sayfaları ve dokümantasyonların erişilebilir tasarımlarla hazırlanması için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı İsmet Çavdar, uzaktan eğitim çalışmalarında engelli bireylere yönelik evrensel tasarım ilkelerinin uygulaması gerekliliği üzerine bilgiler aktardı.

Konya İşitme Engelliler ve İşaret Dili Eğitim Derneği Başkanı Abdullah Sevinç ise toplantıdaki tüm konuşmaları işaret diline çevirerek sunduğu katkının yanında, Covid-19 döneminde işitme engellilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında çözüm önerileri sundu. Aynı zamanda olimpiyat şampiyonu milli bir sporcu olan Abdullah Sevinç, toplantıya katılan misafirlere Covid-19 döneminde fiziksel egzersizler ve evde yapılabilecek sportif faaliyetler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Toplantının moderatörlüğünü yürüten Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ise üniversitede Covid-19 döneminde yürütülen erişilebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.