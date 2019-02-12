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DPÜ'den II. Abdülhamit'i Anma Gecesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Milli Değerleri Yaşatma Topluluğunca (MİDYAT) Serdar-ı Hakan’ı Anma ve Yaşatma Gecesi düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Milli Değerleri Yaşatma Topluluğunca (MİDYAT) Serdar-ı Hakan'ı Anma ve Yaşatma Gecesi düzenlendi.


Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu, 34. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in ölümünün 101. yıldönümü dolayısıyla Serdar-ı Hakan'ı Anma ve Yaşatma Gecesi düzenledi.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Başyiğit, siyasi parti temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.


II. Abdülhamit'in hayatından kesitlerin ve korodan müziklerinin sunulduğu gece, hediye sunumları ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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