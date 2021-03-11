DPÜ'den iş birliği protokolü

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve Kütahya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu katıldı.

DPÜ ile Kütahya İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü iş birliği ile kültür, sanat, tanıtım ve benzeri konularda yapılacak ve yapılması planlanan projelere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Kazım Uysal, imza töreninde yaptığı açıklamada, iki kurumun da imza attığı protokol ile kurumlar arası iletişim ve gelişimin önünün açıldığını, bu ve benzeri ortaklıkların Kütahya'ya, üniversiteye değer katacağını belirtti.

Kütahya İl Turizm ve Kültür Müdürü Zekeriya Ünal ise, yapılan iş birliğinin Kütahya'ya ve öğrencilere artı bir değer katacağını düşündüğünü ifade etti.