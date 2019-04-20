DPÜ'den 'Moral ve Motivasyon' etkinliği

Düzenlenen eğlenceye Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Kaan Erarslan, halk Ozanı İsa Kahraman, cümbüş ustası Mustafa Kutlu, Kütahya'nın rebapzenlerinden Kudret Karayiğit, Türk sanat musiki sanatçısı Müyesser Çekmez, huzurevi sakinleri ve gönüllü öğrenciler katıldı.

Birim koordinatörü Ali Osman Altınay'ın konuşmasının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören "Buradaki amcalarımız, dedelerimiz harika insanlar, onların tecrübesi, onların varlığı, onların ışığı biz gençlere ve çalışanlara büyük bir heyecan veriyor. İyi ki aramızdalar, iyi ki ben de bu etkinliğe katılanlar arasındayım" dedi.

Etkinliğin eğlence bölümü Halk Ozanı İsa Kahraman'ın saz üstatlarını tanıtmasının ardından başladı. Huzurevi sakinleri sanatçıların söyledikleri türkülere eşlik ederek eğlenceli dakikalar geçirdiler.