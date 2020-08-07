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DPÜ'den 'Staj seferberliği' projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden (DPÜ) 109 öğrencinin başvurusu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılacak değerlendirilmeye hak kazandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ) 109 öğrencinin başvurusu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılacak değerlendirilmeye hak kazandı.


Gerek ulusal basında ve gerekse de sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde tüm Türkiye'de paylaşılan Staj Seferberliği Projesi öğrencilere pandemi sürecinde önemli bir fırsat sunuyor.


Bu yıl, pandemi nedeniyle öğrencilerin staj imkanlarının kısıtlı olması ve mezuniyetine engel olması düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak. Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri olan öğrenciler başvuru yaptı.

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