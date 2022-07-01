DPÜ'den Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi, Edebiyat ve Dil Bilim Konferansı

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve 5 kıta ve 27 ülkeden, 110 katılımcının akademik çalışmalarını paylaşmak üzere yer aldığı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın da onursal başkanı olduğu organizasyonun açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez yaptı. Konuşmasında, etkinliğe bilimsel çalışmalarıyla katılan bilim insanlarını ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Göçmez, üniversiteye akademik değer katan bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kaan Erarslan ise konuşmasında hazırlıkları bir yıldan uzun süre devam eden konferansta 23 oturumda 70'in üstünde akademik çalışmanın sunulacağını ifade etti. Açılış oturumu Öğr. Gör. Mustafa Kemal Şen yürütücülüğünde hazırlanan 7 Dilde Zaferin 100. Yılı başlıklı kısa filmin gala gösterimiyle sona erdi.

“Etkinlikler çerçevesinde iki ayrı panel de düzenlendi”

Etkinlik çerçevesinde yabancı dil öğretimi, batı edebiyatı, dil bilim, çeviri bilim ve yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimi alanlarında eş zamanlı yürütülen oturumların yanı sıra Banja Luka Üniversitesinden Prof. Dr. Emir Muhic ve Bihac Üniversitesinden Prof. Dr. Ratko Knezevic'in davetli konuşmacı olarak sunumlarının yer aldığı birer panel oturumu da düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Kalay'ın yürüttüğü Bilimsel Etkinlik Projesi çerçevesinde desteklenen konferansla, ilgili Yabancı Diller Yüksekokulundan yapılan açıklamada, " Konferansa organizasyon komitesinde ve bilim kurulunda yer alan, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli bilim insanları katkı sağladı. Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü eş güdümünde gerçekleştirilen konferansta tam metinleri sunulan çalışmaların, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi'nde, National Technical University of Ukraine bünyesindeki dergilerde ve Cambridge Scholars Publishing UK tarafından yayınlanacak kitapta yer alması planlanıyor" denildi.