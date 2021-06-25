DPÜ'den Üstünkaya ve Gürsoy'a fahri doktora unvanı

Kütahya'da, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından 'Fahri Doktora Diploması' verildi.

Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya'nın, kuruluş ve kurtuluşun şehri olmasının yanı sıra çiniciliğin başkenti olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, tarihsel seyri boyunca çeşitli merkezlerde ve üsluplarla sürdürülen çini sanatının bugün çoğunlukla Kütahyalı çiniciler tarafından yaşatıldığını ifade eden Uysal, "Ürettikleri eserler ve örnek yaşantıları ile önce yerelde, sonra ulusal düzeyde ve nihayet uluslararası çevrelerde isimleri zihinlerde yer bulmuş kıymetli sanatçılarımız ile tanışabilmek, onların eserlerinden feyz alabilmek, medeniyetimize sağladıkları katkılara birinci elden şahit olabilmek bizler için büyük bir şans ve bahtiyarlık sebebi olmalıdır. Zira sanatkârlarımız Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy Türk sanatına, kültürüne ve medeniyetine büyük bir güç katmışlardır. Geçmişten günümüze emek vermiş, alın teri dökmüş sayısız sanatkârlarımız gibi onlar da sanat birikimimize ayrı bir nefes, ayrı bir estetik zarafet, ayrı bir mana derinliği kazandırdılar. Her ikisinin de eserlerine baktığınızda, sanki bir musiki dinler gibi, sanki yaz sıcağında esen meltem rüzgârının serinliğinde huzur bulmuş gibi olursunuz. Bazen bir mecnunun sevdasını, bazen sılanın özlemini, bazen ilahi aşkın yakarışını ve bazen de uçsuz bucaksız bozkırlardan, Anadolu'ya, bu mümbit topraklara uzanan kadim göçlerin, çilelerin hikâyesini yaşarsınız. Ata yadigârı çini sanatımızı bin yıldan fazla zamandır akan bir ırmağa benzetecek olursak, bu sanatın nice boş arazileri, nice verimsiz toprakları sulamış, canlandırmış olduğunu çok daha iyi idrak edebiliriz. Dünyaya Türk Çini Sanatını en üst perdeden tanıtmayı başarmış İznik ve Kütahya Çiniciliği; “Ab-ı Hayat” gibi gönül tarlalarımıza can veren bu ırmağın iki farklı kolu, iki farklı lezzeti, iki farklı nimetidir. Bu nimetleri bizlere ulaştıran ve başarılı çalışmalarıyla geleceğe taşıyan sanatkârlarımıza müteşekkiriz ve huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'un 'Fahri Doktora Diploması'nı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından takdim edildi. Törene, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkan Vekili Salih Özden ile protokol üyeleri katıldı.