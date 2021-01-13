DPÜ'den 'Yüksek Katma Değerli Bor' ürünlerine destek

Dr. Kazım Uysal, Bor ile ilgili projeleri öncelikli alan projeleri (ÖNAP) kapsamına aldıklarını ve ilk etapta 1 milyon lira proje desteği vereceklerini ifade etti.

İlgili projeler için son başvuru tarihinin 10 Şubat 2021 tarihi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” İlk etapta 1 milyon lira bütçe ayırdığımız bu ÖNAP (öncelikli alan proje) çağrısında yüksek katma değerli bor ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ile ilgili projelere destek vereceğiz. Sanayi ile ortak hazırlanan projelere öncelik ve ayrıcalık tanıyacağız. Projelerde özel sektör katkısına göre gerekirse şu an ayırdığımız 1 milyon liradan daha fazlasını da verebiliriz. Yeter ki, üniversite ile sanayi el ele versin ve önemine inandığımız projeler gelsin” dedi.

“DPÜ'de Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduk”

DPÜ'nün daha önce de bor ile ilgili birçok proje hazırladığını ve başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ilimizin bor rezervlerinin ve potansiyelinin farkındadır ve bunun sorumluğunu taşımaktadır. Mayıs 2020'de DPÜ Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduk. Bu araştırma ve uygulama merkezimizde sistematik olarak ileri teknoloji bor ürünleri üzerine bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Merkezimizin kuruluş hedefleri, katma değeri yüksek yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, mevcut veya yeni bor ürünleri için alternatif üretim teknolojilerinin (maliyet düşürülme ve potansiyel artırımı için) geliştirilmesi ve mevcut bor ürünleri için alternatif kullanım alanlarında araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması olarak belirlendi" şeklinde konuştu.

“Bor, DPÜ için öncelikli alanlardandır”

Araştırma ve uygulama merkezlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Merkezimiz bor ürünleri üzerine bilimsel araştırma projeleri yürütme, ulusal ve uluslararası iş birlikleri sağlama, uzman araştırmacıların yetiştirilmesi, yayınlar yapıp bilimsel toplantılar düzenleme gibi faaliyet alanları belirledi. Bor ve madenciliği öncelikli alanları içine alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bilime ve teknolojiye katkı sunmaya devam etmeyi, bölge ve ülke ekonomisine bu anlamda yapılacak yatırımlara ise katkı sunmayı hedeflemektedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Göçmez,”Ülkeler sahip oldukları doğal kaynaklar nedeniyle bazı avantajlara sahiptirler. Türkiye'nin de sahip olduğu en önemli doğal kaynaklardan biri bor mineralidir ve bu nedenle bor teknolojilerinde baştan potansiyele sahiptir. Dünyadaki rezervlerin yüzde 73'ten fazlası ülkemizde bulunmaktadır. Doğada 200'ün üzerinde bor minerali olduğu bilinmekle birlikte ticari maden yatakları (kolemanit, tinkal, üleksit mineralleri gibi) sınırlı olup en çok Türkiye ve ABD'de bulunmaktadır. Türkiye'nin bilinen bor yataklarının tümü Batı Anadolu'da dört farklı bölgede yer alır. Bu dört bölgeden en fazla bor minerali rezervi bulunan bölge Kütahya Emet'tir. Emet, aynı zamanda dünyadaki en büyük ve en önemli kolemanit rezervine (yaklaşık yüzde 40) sahiptir.

Bor sektöründeki talebin çoğunluğu iki üretici tarafından sağlanmaktadır ve Türkiye yüzde 56 ile lider konumdadır. Bor ürünleri dünyada cam, tarım, seramik, kimya, metalürji, tıp ve nükleer gibi sektörleri de içine alan çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle bor ürünleri ile yapılacak Ar-Ge çalışmaları oldukça önemlidir. Türkiye'de bor ürünlerinin talep edildiği sektörler; temizlik, cam ve seramik sektörleridir. Bor ürünlerinin birçok ileri teknolojik uygulamada potansiyeli olmasına rağmen kullanımının bu kadar kısıtlı kalması üzerine durulması ve iyileştirilmesi gereken bir konudur. Sağlık, savunma, enerji, iletişim teknolojileri gibi alanlarda da bor ürünlerinin potansiyellerinin kullanılması için Ar-Ge çalışmaları yapılmalı ve sonrasında ileri teknolojik bor ürünleri ticarileştirilmelidir. Son zamanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da katma değeri yüksek ileri teknolojik bor ürünlerinin ticarileşmesi üzerine durmuş ve bu amaçla Eti Maden tarafından yürütülen bor karbür üretim tesisi üzerine çalışmalara başlamıştır. Katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerinin üretimi bor pazarında Türkiye'ye rekabet avantajı sağlayacaktır” diye konuştu.