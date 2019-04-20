DPÜ'lü 6 öğrenci ve iki mezuna 'Afiş Tasarım Yarışması' ödülü

Afiş Tasarım Yarışması'nda ödül kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 Milli Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler konulu Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması sona erdi.

Yarışmaya başvuran Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri Zeynep Adatepe, Mert Bağçiçek, Mustafa Can Alacı, Mine Kıyamçiçek ve Nazım Ekrem Demirkapu ile Grafik Ana Sanat Dalı öğrencisi İlhami Diksoy ödüle layık görüldüler. Ayrıca mezun öğrencilerden Kadir Aktürk ve Hüseyin Uzuntaş'da aynı yarışmada ödül kazanan isimler arasında yer aldı.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada "Yüzlerce sanat ve tasarım öğrencisinin arasından yüksek sayıda kişi ile ödül alınması, ödül alan öğrencilerimiz başta olmak üzere bölüm öğretim elemanlarımızı da sevindirmiştir" ifadelerine yer verildi.