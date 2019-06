DPÜ'lü Akademisyen Büşra Günhan'a ödül

Uluslararası Çok Ölçütlü Karar Verme Konferansı'nda sunduğu çalışmasıyla Creative Desicions Foundation'ın verdiği ödüle layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Çok Ölçütlü Karar Verme Konferansı'nda Selection of Part-Time Employed Students with MCDM Approach: A Case Study in KDPU (Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı ile Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrencilerin Seçimi; DPÜ Bünyesinde Örnek Bir Uygulama) isimli çalışmasıyla Creative Desicions Foundation tarafından ödüle layık bulundu. Ayrıca Vakfın kurucularından Rozann Whitaker Saaty, AHP/ANP alanında basılmış çok değerli akademik kitaplardan ikisini Dumlupınar Üniversitesi kütüphanesine sunulmak üzere bağışladı.

“Creative Desicion Foundation Vakfı”

Creative Desicion Foundation, 1996 yılında Prof. Dr. Thomas L. Saaty ve eşi Rozann Whitaker Saaty tarafından kurulan ve rasyonel karar verme süreçlerini teşvik etmek, analitik hiyerarşi süreci (AHP) isimli karar verme teorisi hakkındaki farkındalığı yaygınlaştırmayı amaçlayan bir vakıftır. Vakıf, bu nedenle AHP/ANP alanında faaliyet gösteren eğitimci, öğrenci, yazar ve diğer uygulayıcıları desteklemektedir.

Bu bağlamda düzenlenen konferansta seçilen bildiriler arasından AHP/ANP alanında çalışan öğrenci, doktor adayları ve genç araştırmacılar için hibe desteği verildi ve hibe desteği kazanan katılımcılara ödülleri sunuldu.