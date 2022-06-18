DPÜ'lü Araştırma Görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı

Gör. Dr. Resul Ay'ın eseri, Posterist tarafından “Nondıscrımınate” temasıyla düzenlediği afiş yarışmasında en iyi eserler arasında gösterildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin uluslararası düzeyde ve 'Nondıscrımınate' temasıyla gerçekleştirdiği ve dünyanın 32 ülkesinden 736 afişin katıldığı I. Posterist Poster Yarışması'na eser gönderen DPÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı'nda görevli Arş. Gör. Dr. Resul Ay'ın çalışması, farklı ülkelerden uzmanların yer aldığı değerlendirme kurulu tarafından seçilen en iyi 99 eser arasında yer aldı.