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DPÜ'lü Doç. Dr. Gülsüm Polat'a “Demirkent Ödülü”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.

Dr. Gülsüm Polat'a, İstanbul İş Sanat'ta düzenlenen törende “Demirkent Ödülü” verildi.


Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2012 yılından bugüne kadar İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı başlıkları altında verilen Demirkent Ödülleri'ne bu yıl tarih alanında “Türk-Arap İlişkileri” kitabı ile Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsüm Polat layık görüldü.


İki toplum arasındaki siyasi ilişkileri 1914 yılında başlayan ve Arap toplumunun henüz Osmanlı Devleti'nden kopmadığı I. Dünya Savaşı döneminden itibaren incelendiği kitap, Şerif Hüseyin' öncülüğündeki isyan, Kuzey ve Güney Yemen'de yaşanan mücadeleler, Anadolu'da Millî Mücadele sürerken Arap coğrafyasındaki karmaşaya Türk siyasilerin tutumu, Türkiye'de cumhuriyet ilan edilmek üzereyken Türk-Suriye ve Türk-Irak ilişkileri ve Lozan Konferansı'nda alınan kararların Türk-Arap ilişkilerine yansıması konularını 6 yıl süren çalışma ve en seçkin kaynaklardan derlenen bilgilerle oluşturuldu ve yakın dönem Türk siyasi tarihinin kaynak kitaplarından biri durumuna geldi.


Törende çeşitli alt başlıkları olan İletişim ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

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