DPÜ'lü Doç. Dr. Özcan'a 2018 TÜBA-TESEP ödülü

Dr. Altay Tayfun Özcan, Moğol-Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseriyle 2018 TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü.

Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan, TÜBİTAK ve TÜBA 2018 ödüllerinin verildiği törende Moğol - Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseriyle 2018 TÜBA-TESEP Ödülü aldı.

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yaptığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2018 ödülleri gecesinden Dumlupınar Üniversitesi de bir ödülle döndü. Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan'ın 2017 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınlarından çıkan Moğol - Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseri, Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne (TÜBA-TESEP) layık bulunan üç eserden biri oldu.

Törende ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını kutlayarak kendilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Genç bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan heyecan, azim, gurur ve cesaret, ülkemizin geleceği adına bize büyük umutlar aşılıyor” diye konuştu.

Ödül alanlara; okuma, öğrenme, tüm insanlığa faydalı olma aşklarının hiç sönmemesi temennisinde bulunan ve TÜBİTAK ile TÜBA'yı, bilimsel araştırma havuzunun genişlemesine yaptıkları katkı için tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl TÜBA tarafından üç farklı alanda 47 ödülün verildiğini aktardı.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerinin Moğolistan, Romanya, Singapur ve Amerika'dan dört bilim insanının kazandığını, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri'ni ise 24 farklı üniversiteden 37 genç bilim adamına takdim edildiğini açıklayan Erdoğan, ayrıca bu yıl, biri “Halil İnalcık Özel Ödülü” olmak üzere yedi eserin TÜBA-Bilimsel Telif Eser Ödülü'ne layık görüldüğünü sözlerine ekledi.(EFE)