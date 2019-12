DPÜ'lü iki öğretim üyesi Hindistan'da seramik sempozyumuna katıldı

Öğr. Üyesi Oya Aşan Yüksel ve Doç. İsmet Yüksel, Hindistan'ın Vadodara şehrinde düzenlenen uluslararası 'Nothing is as It Seems' isimli seramik sempozyumuna davetli sanatçı olarak katıldı.

Hindistan'ın Vadodara şehrinde bulunan Uttarayan Sanat Müzesi Vakfında düzenlenen Uluslararası Nothing is as It Seems isimli seramik sempozyumuna Rusya, Hindistan, Türkiye, Güney Kore ve Brezilya olmak üzere 5 farklı ülkeden 17 sanatçı ve akademisyen katıldı.

Sempozyum kapsamında raku, saggar, lüster ve bakır matı pişirimleri yapıldı. Ayrıca kağıt fırın inşa edilerek alternatif pişirim teknikleri uygulandı. Sempozyum kapsamında ayrıca her sanatçının kendi kültürünü ve sanatsal işlerinin tanıtıldığı sunumlara yer verildi.

15 günlük sempozyum süresi boyunca her sanatçının tasarlamış olduğu kendi kültürünü yansıtan seramik kaselerden oluşan anıt heykelin müze bahçesinde kalıcı olarak sergilendi. Sempozyum sonunda ise üretilmiş olan eserler sempozyum kapanış sergisinde sanat severlerle buluştu.