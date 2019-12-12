DPÜ'lü öğrenciler, Müdür Başyiğit'e proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören 15 öğrenci İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in Maarif Salonu'nda misafir ettiği üniversiteli gençler, yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kütahya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, 20 kişilik ekiple okçuluk, karate, wushu, tekvando dallarında kurs verdiklerini ifade eden öğrenciler, "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında kurs verdikleri öğrencilerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini; böylece ailelerin, çocuklarının vakit geçirdikleri kurs hocalarını tanımalarını sağladıklarını belirttiler.

Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin lise ve ortaokullarda öğrenim gören 6 okuldan 400 öğrenciye verdikleri kurslar yıl boyunca devam ediyor. Haftanın 3 gününü bu kurslara ayıran üniversiteli gençler, ayrıca "Bir Hayalim Var" projesiyle öğrencileri hayal kurmaya teşvik ederek kurdukları hayalleri kağıda dökmelerini sağlıyorlar. Kağıda dökülen hayallerin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaparak çocukları hayallerine kavuşturmayı amaçlıyorlar.

Üniversite öğrencilerinin proje ve çalışmalarını dinleyen Müdür Hasan Başyiğit, yaptıkları çalışmalarla sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağladıkları, öğrencilerin zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmelerine yardımcı oldukları için kendilerine teşekkür etti.