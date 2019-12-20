DPÜ'lü öğrencilerden ilkokula müzik sınıfı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu üyesi öğrenciler, Çocuklar İçin Çal Derneği ile ortak çalışma yürüterek Merkez Fevzi Çakmak İlkokulu'nda müzik sınıfı açtı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak etkinlik gösteren Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu üyesi öğrenciler, müzik sınıfı olmayan Fevzi Çakmak İlkokulunda müzik sınıfı oluşturmak için hazırladıkları projeyi Çocuklar İçin Çal Derneği ile paylaştılar. Dernek yönetiminin öğrencilere destek vermesiyle ilk olarak üniversitede farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ardından öğrenciler ve derneğin girişimiyle Fevzi Çakmak İlkokulunda müzik sınıfı açılması için okula 7 bağlama ve 4 gitar bağışlandı. Okul idaresi tarafından oluşturulan alanla bir müzik sınıfı kazanan ilkokulda açılışı etkinliği düzenlendi

Etkinlik kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yusuf Ziya Beydüz, bağlamasıyla öğrencilere konser verdi. Öğrenciler de Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerinin yüzlerini boyayıp, birlikte oyunlar oynadı.

İlkokul düzeyindeki öğrencilere faydalı olmak için proje hazırladıklarını ifade eden Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu Başkanı Burak Yalçın, “Topluluk olarak toplumda yapılmasına ihtiyaç duyulan işler yapmak istiyoruz. Bu kapsamda da yaptığımız araştırmada Kütahya Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrenim gören kardeşlerimizin müzik sınıfı istediğini belirledik. Onlara yardımcı olmak üzere de Çocuklar İçin Çal Derneği'ne ulaştık. Dernek Başkanı İbrahim Yalçın'ın da destekleriyle çeşitli enstrümanlar temin edip okulumuza bağışladık. Okul idarecileri de bu enstrümanlarla bir müzik sınıfı oluşturdular. Açılan müzik sınıfının boyanması ve çizimlerini de ileride gerçekleştireceğiz. Bu anlamda projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.