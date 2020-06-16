DPÜ'lü öğretim üyelerinden uluslararası bir başarı daha

Dumlupınar Üniversitesinin Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih Şen'in, Elsevier grubuna ait ve 9.518 etki faktörü (impact factor) değeri ile dünyanın en iyi sensör ve elektronik dergilerinden Biosensors and Bioelectronics dergisinin Editör Kurulu üyeliğine seçilmesi bu başarının son halkası oldu.

Konuyla ilgili Rektörlükten yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve üniversitemiz adına elde ettiği bu önemli başarısından dolayı öğretim üyemiz Doç. Dr. Fatih Şen'i üniversitemiz adına tebrik eder, kendisine ve ekibine yeni çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.