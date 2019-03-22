DPÜ'lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol'a ödül

Süleyman Şenol, Düzce Üniversitesinin 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tez Ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı'nın danışmanlığında, DPÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol'un hazırlamış olduğu "Termo-Vibro-Mekanik (TVM) İşlem Görmüş Bazı Ağaç Malzemelerin Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" adlı tez çalışması, Düzce Üniversitesi akademik teşvik ödülleri kapsamında değerlendirilerek, Fen Bilimleri alanında en başarılı doktora tezi olarak seçildi ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tez Ödülü'nü kazandı.

DPÜ Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada; Başarılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Budakçı tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.