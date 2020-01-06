İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ'lü öğretim üyesinden Eskişehir'de kişisel sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr.

Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ ilk kişisel sergisini Eskişehir'de Guernica Galeri'de açtı.


“Üçlemeler” adı verilen sergide tipografinin birincil görevi olan okunma özelliğinin çok ötesinde, tipografinin bir tasarım olgusu olarak var olma arayışından oluşan eserler izleyici ile buluştu. Eserler tasarımcının başucu kitaplarım diye nitelendirdiği İskender Pala'nın 'Mevlana', Akın Nalça'nın 'Tasarımın Özüsözü' ve Dante'nin Cennet, Cehennem ve Araf'tan oluşan 'İlahi Komedya' adlı eserlerinden ilham alınarak tasarlandı. Bu üç farklı kitabın içerisinde yer alan ve yine tasarımcının hayatında önemli bir yere sahip olan sözler tipografik açıdan yeniden yorumlandı.


Sergiyle ilgili DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada "Yazı ile görüntünün güçlü birlikteliği, siyah beyaz zıtlığının geleneksel ve dijital yöntemlerle bir arada kullanılması ile ortaya çıkan tasarımlar, tipografiyi bir okutma aracı olmanın ötesine taşıyarak izleyiciyi bir serüvene davet ediyor" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.