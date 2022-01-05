DPÜ'lü Prof. Dr. Emine Dingeç'e 2021 TÜBA-TESEP ödülü

Dr. Emine Dingeç, 2020 yılında yayımladığı “Osmanlı Sarayında At” adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisinin 2021 TÜBA-TESEP Kemal Karpat Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın da katıldığı törende Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP'ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan TÜBA Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Bilimler Akademisi yaptığı açıklamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde görev yapan Prof. Dr. Emine Dingeç'in, Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında TÜBA-TESEP Ödülleri arasında yer alan Kemal Karpat Özel Ödülü'ne yazarı olduğu “Osmanlı Sarayında At” adlı kitabıyla layık görüldüğü belirtildi.

Törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Prof. Dr. Emine Dingeç daha sonra Rektör Kazım Uysal'la da hatıra fotoğrafı çektirdi.