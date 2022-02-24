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DPÜ'nün 30. Yıl Logosu belirlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) 30.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 30. Yıl Logosu, kamuoyuna açık olarak yapılan oylamanın sonunda belirlenerek resmileştiği bildirildi.


Bu yıl kuruluşunun 30. yılı kutlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yıl boyunca kullanılacak özel logosu, kamuoyuna açık oylamanın sonucunda belirlendi. Oylamanın sonucunda 1 numaralı logo, Üniversitenin 2022 yılına özel logosu olarak belirlendi.


Üniversite Senatosu tarafından da kabul edilerek onaylanan 30. yıl logosu başta üniversitenin internet sitesinde, resmi yazışmalarında, özel etkinliklerde, basılı materyallerinde olmak üzere bir çok alanda kullanılacak.

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