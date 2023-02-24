DPÜ'nün akademik teşvik başarısı arttı

DPÜ Akademik Teşvik Komisyonunun yayımladığı sonuçlara göre, DPÜ'de akademik teşvike başvuru yapıp teşvik almaya hak kazanan akademisyen sayısı 2021'de 226 iken 2022'de bu sayı 304'e yükseldi. Aynı dönemde 41,34 olan akademik teşvik ortalama puanının da 42,74'e yükseldiği belirlendi.

Üniversite genelinde yüksek oranlı bir başarı yakaladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,“ Akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanı sayımızı 304'e, akademik teşvik ortalama puanımızı 42,74'e yükselttik. Bu sonuçlara göre geçen yıla göre üniversitenin performansında kayda değer bir artış gözlemledik. Bu başarıdan dolayı değerli akademisyenlerimiz ile gurur duyuyor, bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.