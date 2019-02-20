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DPÜ'nün Bahar Dönemi Oryantasyon etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı öğrenci topluluklarının bahar yarıyılında da öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenliyor.


Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı öğrenci topluluklarının üniversiteye yeni katılan öğrencilere kendilerini tanıtmak ve üye sayılarını artırmak için düzenledikleri oryantasyon programı başladı.


Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Sosyopark'ta gerçekleşen programda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren öğrenci toplulukları, tüm öğrencilere kendilerini ve yeni öğrencilere üniversiteyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte müzik grupları da sahne alıyor.


Gün boyunca renkli anların yaşandığı oryantasyon programı 22 Şubat'a kadar sürecek.

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