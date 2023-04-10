DPÜ'nün bor çalışmalarına 11 milyon TL'lik destek

Dr. Hasan Göçmez ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan “Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Altyapısı” isimli projeye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 11 milyon TL'lik destek verildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 11 milyon TL'lik bir desteğe layık görülen proje, Türkiye'de bulunan bor rezervlerinin yüzde 55'inin Kütahya'da bulunması nedeniyle bor madeni ile ilgili çalışmaları, öncelikli alanları arasında yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin geleneksel ve ileri teknoloji seramiklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, bor ve bor tabanlı malzeme araştırmaları ile bölge ve ülke ekonomisinin yararına çalışmalara katılma amacına önemli bir katkı sunacak. DPÜ'nün bor tabanlı katma değeri yüksek nihai ürün çeşitliliğini artırmasına ve enerji, savunma gibi alternatif uygulama alanlarında farklı özelliklere sahip bor ürünleri üzerinde çalışmasına imkan sağlayacak proje, bu alanda bir altyapının kurulması ve nitelikli çalışmaların yapılmasının da önünü açacak.

“Yüksek katma değerli bor uç ürünlerini geliştirmeyi hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan proje yürütücüsü ve aynı zamanda Metalurji Malzeme Bölümü öğretim üyesi olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, desteklenen projenin amacının dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Kütahya'da bor tabanlı yüksek katma değer katacak uç ürünleri araştırmak ve geliştirmek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Göçmez, aynı zamanda bu ürünlerin uluslararası rekabette alternatif uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yaparak bor ürünlerindeki çeşitliliği arttırmayı, mevcut ürünlerin proses şartlarını ve özelliklerini iyileştirmeyi hedflediklerini söyledi.

Göçmez, projede DPÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Malzeme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Doç. Dr. Hediye Aydın, Dr. Ögr. Üyesi Hülya Biçer, Dr. Ögr. Üyesi Çağan Berker İyi, Dr. Ögr. Üyesi Büşra Günhan, Dr. Ögr. Üyesi Pelin Çağın Tokat Birgin, Dr. Sinem Aksan ve Arş. Gör. Sait Altun'la beraber çalıştıklarını belirterek, “Bununla beraber projemiz ve laboratuvar altyapımız üniversitemizin bor konusunda çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimize her zaman açıktır” dedi.

“Bilimsel fikirlerimizin teknolojiye uyarlanmasına çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen proje ekibinin ziyaretinde projenin hazırlanmasında emek harcayan herkesi kutlayan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, bilimsel fikirlerinin teknolojiye uyarlanmasına çalıştıklarına çekerek,“ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bor konusunda Türkiye'de en fazla akademik çalışma yapan üniversitelerden biri. Şu ana kadar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, BOREN ve YÖK gibi kuruluşların da aralarına olduğu ulusal düzeyde 8 kuruma, DPÜ'den 25 bilimsel araştırma projesi, 24 lisansüstü tez, 75 uluslararası-ulusal makale ve 112 bildiri sunduk” dedi.

Kütahya'da bor alanında büyük bir tesisin açılışı için kamu kurumlarının çalışma yürüttüğünü hatırlatan Uysal, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisini açmış, daha yüksek üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir Bor Karbür Fabrikasının da Kütahya'mız da kurulacağının müjdesini vermişti. Biz de üniversite olarak yeni desteklenen projemiz yardımıyla kuracağımız alt yapının ve üretilecek yeni bilimsel fikirlerin teknolojiye uyarlanması için çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.