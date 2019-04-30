DPÜ'nün KENSOP Enerji Verimliliği Projesi

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı çini, porselen ve seramik sektöründeki on iki firmayı içeren ve Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde de desteklenen KENSOP Enerji Verimliliği Projesi kapsamında öncelikli olarak ilgili firmaların yetkililerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi ve daha sonra da ilgili firmaların üretim prosesleri üzerinde enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları yapılarak öneriler sunuldu.

KENSOP Projesi'nde öğretim üyeleri Prof. Dr. Ramazan Köse, Prof. Dr. M. Arif Özgür, Doç. Dr. Özer Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Erbaş ve Dr. Öğretim Üyesi Burhanettin Durmuş görev almıştı.

DPÜ-TTO tarafından projede başarıyla görev yapan öğretim üyeleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.