DPÜ'nün ‘Kütahya Desenleri' kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ön hazırlıkları tamamlanan “Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla Kütahya Desenleri” kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen bir toplantıda Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a sunuldu. Toplantıda Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ile birlikte Mühendislik Fakültesinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Işık, Arş. Gör. Gökhan Akca, Kütahya Eski Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve Çini sanatçısı Ayşe Özkan kitabın içeriği ve misyonu hakkında Bakan Yardımcısına bilgiler verdi.

Kitabın baskı öncesi hazırlıkları akademisyenler Prof. Dr. İskender Işık, Öğretim Görevlisi Mustafa Bilge Koçer, Araştırma Görevlileri Gökhan Akca, Resul Ay ve Sercan Kehribar tarafından tamamlanırken, Prof. Dr. İskender Işık ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de kitabın editörlüğünü görevini üstlenmişlerdi.

“Kitapta 250 yeni tasarım”

Kütahya'nın karakteristik dekorasyon (bezeme ve süsleme) tekniklerini yansıtan özgün çini desenlerinden oluşan kitap; Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın henüz hiçbir yerde uygulanmamış 250 tasarımından oluşuyor. Desen tasarımları genellikle simetrik ve dairesel formda tabak desenleri olup, sanatçının çini sanatına verdiği uzun bir aradan sonra yeniden desen çizmeye başladığı yıllardaki ilk çalışmalarından oluşuyor. Desenlerin 125'i özgün biçimi üzerinden sayısal ortamda vektörel olarak yeniden çizildi. Diğer 125 desen ise sanatçının kendi kaleminden çıktığı hali ile kitaba aktarıldı.

“Desenlerin isimleri Kütahya tarihine ışık tutuyor”

Kitapta yer alan desenler başta çini sanatı olmak üzere tezhip gibi farklı sanat kollarında da uygulanabilir olmakla birlikte, mimaride, tekstilde ve dekorasyonun önemli olduğu diğer pek çok endüstriyel alanda da uygulanabilir niteliğe sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya, kitapta yer alan her bir tasarımını çoğunlukla Kütahyalı aile-sülale adlarına ve lakaplarına atfederek isimlendirdi. Sanatçı, böylece Kütahya'nın yerel kültür tarihinin geleceğe taşınması yönünde katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

“Bu arşiv tek bir kitapla sınırlı kalmamalı”

Kitabın prova baskısını inceleyen ve baskı öncesi hazırlıklarından haberdar olan Bakan Yardımcısı Alparslan, kitabın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve yayın kurulu incelemesinin ardından ivedilikle basılması yönünde talimatlarını ilgili birim yetkililerine iletti. Aynı zamanda Hamza Üstünkaya'nın binlerce tasarımından oluşan desen arşivinin tek bir kitapla sınırlı kalmaması, ikinci, üçüncü ve devamı olacak diğer kitapların da bir an evvel hazırlıklarının başlaması gerektiğini belirtti.

Alparslan, "Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla Kütahya Desenleri" kitabının bu alanda ve bu kapsamda hazırlanan ilk kitap olduğunu, devamı niteliğinde hazırlanacak diğer kitapların yanı sıra, geriye dönük olarak eski ustalar tarafından üretilen tasarımların ve çinilerin de mümkün olduğu ölçüde arşivlenerek envanter yayın haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.