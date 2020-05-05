DPÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 kapsamında hazırladığı 'Üstün Yetenekli Öğrencilerle Uygarlık Tarihinin Değiştiği Yerde Bilimin Doğasına Yolculuk' konulu projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Yürütücülüğünü Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Arş. Gör. Gamze İnci'nin üstlendiği 'Üstün Yetenekli Öğrencilerle Uygarlık Tarihinin Değiştiği Yerde Bilimin Doğasına Yolculuk' başlıklı projenin eğitmenleri Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında farklı üniversitelerde görevli alanında akademisyenler ve rehberlerden oluşuyor.

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere bilimin doğası kazanımları eşliğinde disiplinler arası bir eğitim vererek, öğrencilerin yeni bilgileri keşfetmelerini sağlama, farklı alanlarda bilimsel bakış açıları kazandırma, eleştirici ve oluşturucu düşünmelerini sağlayarak bilimsel gelişimlerine katkı sunma amaçlarıyla yürütülen projenin vizyonu ise TÜBİTAK'ın tanıtım metninde şöyle açıklandı; ”Vizyon olarak kazandırmak istediğimiz bu değerler öğrencilerin farkındalıklarını geliştirecek ve yenileyecektir. Bilimin doğası kazanımlarının farklı bilim dalıyla harmanlayacak bir sembol olarak Göbeklitepe, projemizi özgün kılan bölge olmasıyla, tarihle bilimi buluşturacak ve proje sürecinde bize rehberlik edecektir. Projede hedef kitlesini oluşturan, ülkemizde eğitim-öğretim görmekte olan üstün yetenekli öğrencilerin uygarlığın sıfır noktası kabul edilen bölgede, Göbeklitepe'de, bilim doğası kazanımlarını bölge ve yaşanılan dönem ile entegre etmelerini sağlamak ve bilimin doğası kazanımlarını kazandırmak projemizin öncelikli hedeflerindendir. Yaklaşık 20 kişiden oluşan akademik bir ekip ile 7 gün boyunca Şanlıurfa il ve çevresinde gerçekleştirilecek ve bilimin farklı disiplin dallarından oluşan etkinliklerde Türkiye'de farklı şehirlerden ve farklı okullardan üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerle sosyo-kültürel bir alan oluşturulacak ve onlarla beraber bilimin doğasına ve tarihe tanıklık edilecek. Proje kapsamında yapılacak olan etkinliklerde çalışma alanı olarak ise Harran Üniversitesi (HRÜ), Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu saha alanı, Halfeti şehri saha alanı, HRÜ GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi, Harran Ulu Cami, Harran höyük, Harran iç kale ve kazı eğitim merkezi, Balıklıgöl, Harran evleri, Konaklama Merkezi, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ve Göbeklitepe olarak tasarlandı. Tüm bu süreçte yatılı etkinliğe katılacak öğrencilerin konaklama, yemek ve malzeme giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak, verilen tüm etkinlikler ücretsiz olacak ve proje bitiminde katılımcı öğrencilere program katılım belgesi verilecek” denildi.

TÜBİTAK'ın açıklamasının sonunda "Proje kapsamında başta projenin yürütücü kuruluşu olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olmak üzere, Şanlıurfa Valiliğine, Harran Üniversitesine, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne, Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve projeye desteklerinden ötürü diğer tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.