DPÜ'nün Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı takdirle karşılanıyor

Dumlupınar Üniversitesi, Endonezya'dan Belçika'ya kadar 9'u yurt dışı olmak üzere 21 merkezde yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin katıldığı DPÜYÖS'ü bu yıl da başarılı bir organizasyonla gerçekleştirdi. 28 Nisan günü Türkiye'de Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul (3 merkezde), İzmir, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa illerinde; yurt dışında ise Bakü (Azerbaycan), Beyrut (Lübnan), Bişkek (Kırgızistan), Cakarta (Endonezya), Cidde (Suudi Arabistan), Köln (Almanya), Mons (Belçika), Trablusşam (Lübnan) ve Viyana'daki (Avusturya) sınav merkezlerinde olmak üzere 21 noktada yapılan sınavlar uluslararasılaşma bakımından büyük bir takdirle karşılandı.

10 Mayıs'ta üniversitenin resmi ağ sayfası 'www.dpu.edu.tr' üzerinden açıklanacak sınav sonuçları ile öğrenci adayları Dumlupınar Üniversitesine ve bu sınav sonuçlarını kabul eden ülkedeki 93 diğer üniversiteye de yerleştirilmek için başvurabilecekler. Üniversitenin hazırlık ve uygulaması büyük takdir toplayan bu organizasyonuna, aylar süren disiplinli ve planlı bir ekip çalışmasının sonucunda ulaşıldığı kaydedildi. Her geçen yıl yabancı uyruklu öğrenci sayısı artan üniversitenin, bu yıl yapılacak kayıtlarda yeni bir rekor kırması bekleniyor.

“DPÜYÖS uluslararasılaşma hedefimizi kolaylaştırıyor”

Uluslararası Öğrenci Birimi Komisyonu adına bir açıklama yapan Prof. Dr. İskender Işık, özellikle gelişmiş ülkelerin uluslararası öğrenci potansiyelinden ve sonuçlarından her bakımdan yararlanmakta olduğunu belirterek, "Dünyada önemli bir endüstri haline gelen bu pazarda YÖK'ün yönlendirmeleri ile ülkemiz ve üniversitemiz öğrenci sayısı bakımından son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemizin bu bakımdan önemli bir cazibe merkezi haline giderek gelmiş olduğunu yaptığımız temaslarda müşahede etmekteyiz. YÖK'ün kontenjan kısıtlamasını iyileştirmesi ve hedefleri büyütmesi de bu alanda ayrı bir sinerji oluşturacaktır" dedi.

Uluslararasılaşma çabasını sadece DPÜYÖS üzerinden sürdürmeyen Dumlupınar Üniversitesi, yurt dışı merkezlere sınav için giden görevli akademik personelleri aracılığıyla, DPÜYÖS'te iş birliği yapılan üniversitelerle ikili anlaşma görüşmeleri yaparak bazı merkezlerde de ikili anlaşmalar imzaladı.

“Uluslararasılaşma etkinlikleri artarak devam edecek”

DPÜYÖS'ün uluslararasılaşma etkinliklerinin en önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, “Üniversitemizin tanıtımında çok etkili olan bu uluslararasılaşma etkinlikleri artarak devam edecek. Sayıları her yıl artan üniversitemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin her bakımdan mutlu olmaları için gereken tedbirlerin alacağız. Ayrıca bu faaliyetler uzun vadede Türkiye, Türk Yükseköğretimi, Kütahya ve üniversitemiz için çok yararlı sonuçlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.