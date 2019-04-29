DPÜ'nün Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı tamamlandı

Alınan bilgiye göre, 9 ülkedeki 21 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın Kütahya'daki oturumuna Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ev sahipliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Remzi Gören sınav öncesi Evliya Çelebi Yerleşkesine gelerek öğretim üyeleri ve sınava girecek öğrencilerle görüştü. DPÜYÖS, Türkiye'de Kütahya'nın yanı sıra, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul (3 merkezde), İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. DPÜYÖS yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Endonezya, Kırgızistan, Lübnan (2 merkezde) ve Suudi Arabistan'daki sınav merkezlerinde yapıldı. Dünya genelindeki sınavlara toplamda 5 bine yakın öğrenci katıldı.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm oturumları tamamlanan sınavın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde Dumlupınar Üniversitesinin resmi internet sayfası olan www.dpu.edu.tr'deki duyurular başlığında ilan edilecek.