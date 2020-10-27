DPÜSEM ile Kütahya MTAL arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde (DPÜSEM) düzenlenen imza töreninde DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül ve Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (KMTAL) Müdürü Halil Kurt iki kurum arasında iş birliğini öngören protokole imza koydu. Protokol kapsamında Türkiye'de AB projelerinde akreditasyon belgesine sahip on okuldan biri olan KMTAL'nin AB projeleri kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerine katılacak öğretmen ve öğrencilerinin alması gereken İngilizce eğitimlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi verecek.

Düzenlenen protokolle ilgili açıklamada bulunan Öğr. Gör. A. Bülent Gül, “Bu protokol ile Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri gerçekleştirilecek proje organizasyonlarına katılmadan önce üniversitemizin akademisyenleri tarafından belirlenecek program kapsamında İngilizce eğitim alacaklar” dedi.

DPÜSEM'in çok sayıda kuruluşla iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Gül, “Merkezimizin amaçlarından biri olan dış paydaşlarımız ile iş birliği faaliyetleri gerçekleştirme amacımızın bir halkasını da bu protokolü imzalayarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu protokolün imzalanması konusunda bizimle gerekli çalışmaları yaparak sonuca ulaşmamızı sağlayan Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Kurt ve ekibiyle birlikte DPÜSEM Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. İlker Vural hocama teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.