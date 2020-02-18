DPÜSEM sürekli eğitim programı için yetkilendirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM)'in bağımsız denetçiler tarafından sürekli eğitim programı için yetkilendirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, “Bağımsız denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde en az 60 kredi temel mesleki konulardan olmak üzere, toplam 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlama zorunluluğu kapsamında yapılacak eğitimin gerçekleştirilebilmesi için; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda 6 Şubat 2020 tarihi itibari ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programı eğitimleri için yetkilendirildi” dedi.

“DPÜSEM üniversitenin dışarıya açılan bir penceresi”

DPÜSEM'in üniversitenin dışarıya açılan bir penceresi olduğuna vurgu yapan Bülent Gül, eğitimlerinin sadece üniversite öğrencilerine değil, açılan eğitimlerle ilgili herkese açık olduğunu kaydederek, “DPÜSEM olarak uzman kadromuzla eğitimlerimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanlığı tarafından onaylı Bilirkişi Temel Eğitimimiz katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. DPÜSEM ihtiyaç duyulabilen her alanda açtığı programlarla eğitim hizmetlerine devam ediyor. DPÜSEM eğitimlerinden yararlanmak isteyenler resmi ağ sayfasından ve sosyal medya hesaplarından bilgi alabilecekleri gibi, kendilerine telefonla da ulaşarak ve kayıtlarını çevrimiçi ortamda yaptırabilirler” diye konuştu.