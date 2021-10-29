DPÜSEM ve KUTSO'dan Dijital Pazarlama eğitimi

Programın açılış konuşmasını yapan KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, salgın döneminde KUTSO Akademi eğitimlerinin, çevrim içi devam ettiğini, şartlar uygun olduğunda yüz yüze yapılabileceğini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın'ın sunumuyla düzenlenen eğitimde, dijitalleşmenin önemi, son yıllardaki dijital dönüşümün sosyal ve ticari hayata etkisi, işletmelerin dijital ortamlara uyumu, bu uyumun sağlanması için öneriler, dijital pazarlamanın avantajları ve önemi gibi konularda bilgiler verilerek katılımcıların soruları cevaplandı.