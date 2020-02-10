DPÜSEM'de Bilirkişi Temel Eğitimi başvuruları başladı

DPÜSEM'in Bilirkişilik Temel Eğitimi bu yıl ikinci kez verilecek. 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı ders olmak üzere en az 24 saat verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacaklar.

Eğitimlerle ilgili açıklama yapan DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, Adalet Bakanlığının iznini alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin DPÜSEM aracılığıyla Bilirkişilik Temel Eğitimi vereceğini ve başvuruların başladığını belirtti.

Yönetmelik gereği 24 kontenjanlarının olduğu söyleyen Gül, "Bilirkişilik temel eğitimi, 5 yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Adaylar, 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir resmi belge (SGK veya Oda kaydı) ile başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca eğitimlerimiz için herhangi bir mezuniyet şartı da aranmıyor" dedi.

"Sertifikası olmayanlar bilirkişilik yapamayacak"

2017 yılında çıkan yasayla bilirkişilik sisteminde önemli değişiklikler olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Gül, "6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 'Bilirkişilik Yönetmeliği' 3 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin Bilirkişilik Temel Eğitimi almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirildi. Bu eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Temel eğitimin 18 saat teorik ve 6 saat uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluştuğunu belirten Gül,” Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. DPÜSEM'in eğitimleri ile ilgili DPÜSEM web sitesinden ve sitede yer alan iletişim numaraları üzerinden bilgi alınabilir” diye konuştu.