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DPÜSEM'den Dijital Dönüşüm ve Yeni Nesil Pazarlama eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm ve Yeni Nesil Pazarlama eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi.


2021 Yılı Teknik Destekleri çerçevesinde finanse edilen ve DPÜSEM eş güdümünde Kera Academy'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm ve Yeni Nesil Pazarlama eğitimleri, farklı sektörlerde dijital dönüşüm etkileri, dijital müşterinin beklentileri, Türkiye ve dünyadan farklı sektörlerde etkili dijital dönüşüm örneklerinin incelendiği eğitimler 48 saatlik sürecin sonunda tamamlandı.


25 katılımcının yer aldığı eğitimlerin ardından hazırlanan sertifikaların teslim edildiği törende konuşan Rektör Kazım Uysal, düzenlenen eğitimlerin Kütahya ve Türk sanayisine önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.

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