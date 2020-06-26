DPÜSEM'den İnsansız Hava Aracı eğitimi

Ömer Halisdemir Kütüphanesi Konferans Salonu'nda salgın dönemine uygun önlemler çerçevesinde yapılan eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, AFAD arama kurtarma ekipleri, Emniyet teşkilatından bu alanda çalışanlar, jandarma personelleri ve çok sayıda akademik personel katıldı.

DPÜSEM'in ZG Reklamcılık Radyo Televizyon ve Havacılık Tic. Ltd. Şti (Soleilsky) ile yaptığı protokol çerçevesinde düzenlenen İHA 0 ve İHA 1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotluk Eğitimi'nin uygulama aşaması Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan Öğr. Gör. Bülent Gül, İHA 0 ve İHA 1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotluk Eğitimi'ni ilk kez düzenlemenin heyecanı içinde olduklarını, bu eğitimin daha geniş katılımla önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.