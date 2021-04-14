DPÜYÖS Sınavı ilk kez bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirildi

DPÜYÖS 2021/1 Sınavı üniversitenin yerleşkesindeki bilgisayar laboratuvarlarında ve Azerbaycan Bakü'de eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitenin ilk kez gerçekleştirdiği sınav uygulamasından dolayı ULMER yönetim kurulunu ve emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, üniversiteye bilgisayar tabanlı bir sınav sistemi kazandırıldığını ve bundan sonraki dönemlerde özellikle yurtdışı sınav merkezlerinde bu sistemin kullanılabileceğini söyledi.

Müdür Şişman, DPÜYÖS 2021/1 sınavının pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildiğini, üst düzey güvenlik önlemleri alınarak başarı ile tamamlandığını ifade etti.