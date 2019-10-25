Dr. Aynacı: "Kanser hastalıklarında erken teşhis ve tanı çok önemli"

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dumlupınar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.Halil İbrahim Aynacı ve Dr. Büşra Şahin, İlçe Kaymakamını ziyaretlerinde meme kanserine dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Kaymakam Abbasoğlu'na ve beraberindekilere pembe kurdele takan TSM Başkanı Dr. Aynacı, yaptığı açıklamada, ''Kanser hastalıklarında erken teşhis ve tanı çok önemlidir. Erken teşhis ve tespit için kadınlarımız öncelikle evlerinde düzenli olarak Meme Muayenesi yapmaları onların hayatını kurtarabilir. Bunun yanı sıra 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızın her yıl klinik meme muayenesi ve mamografi gibi tanı koyma yöntemleri için sağlık kuruluşuna başvurmaları ve tetkiklerini yaptırmaları meme kanserinden korunmanın başlıca yollarıdır'' ifadelerini kullandı.