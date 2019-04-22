Dr Murat Yıldız: Aizonai Antik Kenti, çevresiyle, köyleriyle doğasıyla çok keyifli bir yer

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi ve Aizonai Antik Kenti için çekilen tanıtım filmi ve şiir büyük beğeni ve takdir topluyor.

Kurtuluş Savaşı'nın büyük meydanı Dumlupınar ve Zafertepe tanıtım filmi şiir çalışmalarından sonra, Kütahya'nın Dünya'ya açılan turizm penceresi Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti için, Çavdarhisar Kaymakamlığı işbirliği ile bir şiir yazan ve 4 kişilik ekiple tanıtım filmi çeken Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir'in bu çalışması bölgenin tanıtımına katkısından dolayı takdirle karşılandı. Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, yapılan çalışmadan ve şiirden dolayı Yunus Daşdemir ve 4 kişilik çekim ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Çavdarhisar için yapılan tüm tanıtım faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Aizonai Antruia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu Kurucusu Dr. Murat Yıldız, ''Bu çok eski ve eşsiz olan Antik Kent içi biz Kaymakamlıkla bir protokol yaptık. İş birliği protokolünün karşılığında burada turizmin gelişmesi için, hem halkın bu turizmin gelişmesi için kendi ekonomilerini geliştirmeleri için bir yandan da tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Bunun bir ayağı eğitim ayağı. Çevre etiği okulunda yaptığımız bir çalışmayı arkeoloji ve sosyal çevre etiği olarak çok eski çağlardan beri var olan devam eden yaşamı bütün izleriyle besliyoruz. Aizonai, çevresiyle çevre köyleriyle doğasıyala çok zengin çok keyifli bir yer. Yani 7 - 8 gün bile gezebileceğiniz bir yer. Bizde bu merkezde konoklamayı ve yörenin ürünlerinden bir mutfak oluşturmayı hedefledik. Onlarda oluşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de bu hizmetleri tam teşkilatlı olarak vermeye başlayacağız. Burada bir gece geçirmek ve zaman geçirmek gerçekten insanlara çok farklı duygular veriyor'' diye konuştu.