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Drift yapan sürücüye ceza

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde emanet aldığı otomobil ile drift yaparken trafik polislerine yakalanan sürücüye 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde emanet aldığı otomobil ile drift yaparken trafik polislerine yakalanan sürücüye 6 bin 141 TL para cezası kesildi.


Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde drift yapan 26 plakalı otomobil, oradan geçmekte olan trafik polislerine yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, yeni trafik kanunu gereğince 6 bin 141 TL para cezası kesildi, ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı.

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