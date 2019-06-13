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DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül:

DSİ 3.

Bölge Müdürü Murat Gül, Emet Göleti'nde tutma aşamasına gelindiğini bildirdi.


Müdür Gül ve teknik ekipleri, gölette incilemelerde bulundu.


Gül, "Tamamlanan Emet barajının temelden yüksekliği 30,5 metre ve 1,70 milyon m su biriktirme kapasitesi ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarımsal üretimin arttırılması, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bu nedenlerle tarımsal sulama imkanlarının arttırılması bölge için büyük önem arz ediyor. Emet Barajının Sulama şebekesinin de tamamlaması ile 2018 fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 375 bin 440 lira katkı hedeflenmektedir. Ayrıca yıllarca arsenikli su sıkıntısı yaşanan ilçede Emet Göleti'nden temin edilecek su ile halk sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Emet göleti su tutarken Emet belediyesince projeleri tamamlanarak iller bankasınca onaylanan ihale aşamasına getirilen, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları çalışmaları içinde çalışmalar sürmektedir" dedi.

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