İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dumlupınar 'AK Parti' dedi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı.


Daha önce MHP' nin belediyesi olan Dumlupınar ilçesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Şemsettin Akağaç'ın zaferi ile sonuçlandı.


Birbirine çok yakın sonuçlarla biten seçimde Akağaç, Yüzde 34.90 ile en yakın rakibinine yüzde 2 fark atarak kazandı.


Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ilçe binasında açıklama yapan Akağaç, ''Hiç kimseye kırgınlığımız ,dargınlığımız olamaz. Hepimizin ortak sevdası Dumlupınar ilçemizdir. Kurtuluşun topraklarında yaşayan fertler olarak hep birlikte el ele, gönül gönüle ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Dumlupınar Anadoluya açılan en büyük kapıdır. Rabbime şükürler olsun bu kapıdan girip ilçemize hizmet etmek bize nasip oldu. Allah utandırmasın'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.