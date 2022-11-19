Dumlupınar Bulvarı'nda refüj çalışması

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Dumlupınar Bulvarı'nda orta refüj düzenleme çalışması başladı.

Yol güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, trafik akışının daha sağlıklı, akıcı ve düzenli olması için yürütülen çalışmalarda ayrıca refüjlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş oldu.

Vatandaşların güvenliği için, planlanan program dahilinde yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülecek.