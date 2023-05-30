Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi temmuz ayında tamamlanacak

Büyük Zafer'in 100. yılına armağan edilen Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çelik, müze ve merkezin temmuz ayında tamamlanacağını açıkladı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100. yılına armağan edilen Dumlupınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi inşaatında çalışmaların son aşamasına gelindi. Bu çerçevede bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Kaymakamı ve Dumlupınar Kaymakam Vekili Hüseyin Bozoğlan'dan bilgiler aldı.

Vali Çelik, müzenin Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, temmuz ayında tamamlanacağını açıkladı.

Vali Çelik, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Dumlupınar'ın tarihi önemi ve turistik potansiyeliyle daha da önem kazanacağına dikkat çekti.

Dumlupınar Şehitliğini de ziyaret eden Vali Çelik, burada meydan yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'a talimat verdi. Şehitlik ziyareti esnasında Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle karşılaşan Vali Çelik, çocuklarla Dumlupınar'ın tarihi üzerine sohbet etti.

“Ülkemizin geleceği parlak ve umut dolu”

“Yavrularımızın vatanına ve milletine olan sevgisi ve saygısı beni son derece mutlu etti” diyen Vali Çelik, “Bu ülkenin geleceği parlak ve umut dolu. Şehitlerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

Çelik, daha sonra Dumlupınar ilçesindeki üniversite öğrencisi kızların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Özel İdaresi kaynaklarıyla tadilatı yapılan 60 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.