Dumlupınar Göleti'nde su seviyesi yükseliyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kuruma noktasına gelen Dumlupınar Göleti'nde, alınan tedbirlerle tekrar su seviyesinin yükselmeye başladığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Bilindiği üzere, önceki yıllarda yapılan kontrolsüz, bilinçsiz sulamalar ve giderilemeyen arızalar sebebiyle Dumlupınar göletimiz kuruma noktasına gelmişti. Bu yıl sorumluluğunu alacağımız sulama göletimizin ve hatlarımızın arızaları valimizin desteği ile giderilmiş, göleti besleyen kaynaklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Bugün yaptığımız incelemede su kaynaklarının yapılan bakım çalışmaları sonrası göletimizi beslediği ve son yağışlarla göletimizde doluluk oranının arttığı görülmüştür. İnşallah yağışların biraz daha devam etmesiyle doluluk oranı istediğimiz düzeye gelecektir. Çiftçilerimizin, sulama yapmak istedikleri dönemde bilgi almak için Kaymakamlığımıza başvurmalarını rica ediyoruz. Kontrolsüz veya kaçak sulamaya, bir sonraki sezonu planlayabilmek adına, müsade edilmeyecektir'' ifadelerini kullandı.