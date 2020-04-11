İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar ilaçlanıyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde başlatıldığı bildirildi.


Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Belediye ekiplerince larva döneminde yapılan uygulama çalışmalarının, ilçe merkezinde ve ilçe etrafında tespit edilen sivrisinek, karasinek, larva üreme, kaynak alanlarında gerçekleştiriliyor. İnsan ve çevre sağlığı alanında belediyemiz bünyesinde sivrisinek, karasinek, larva mücadele programını, Nisan ayı itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Mücadele çalışmalarında amaçlanan haşere kaynaklı hastalıklardan korunmak, haşerelerin Dumlupınar halkı üzerinde oluşturduğu hastalık riskini minimuma indirmek, özellikle sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığı azaltmak, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayarak halk ve çevre sağlığını korumaktır. Bu amaç doğrultusunda, Dumlupınar ilçemizin meskun mahal içerisindeki su birikintileri, bataklık, foseptikler, çöplük ve gübrelikler gibi sinek, sivrisinek üremesine elverişli alanlar, Sağlık Bakanlığı'nın usul ve esasları hakkındaki yönetmelik normlarına uygun ilaçlama yapılıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.