Dumlupınar ilçe heyetinden Rektör Gören'e ziyaret

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör'ü Remzi Gören ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin'in de katıldığı ziyaretin sonunda Rektör Remzi Gören, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Abbasoğlu, Gören'e teşekkür ederek, Dumlupınar ilçesinin simgelerinden olan Şehit Baba Oğul Anıtı heykelini hediye etti.