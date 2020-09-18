Dumlupınar ilçe pazarında sıkı denetim

Kütahya'nın Dumlpınar ilçesinde bir haftalık aradan sonra tekrar açılan pazar yerinde Korona virüs denetmleri gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakmı Salih Sak, yaptığı açıklamda, ''İçişleri Bakanlığımızın Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 17 Eylül 2020 Perşembe günü ilçemizde kurulan halk pazarında denetimler gerçekleştirdik. ''Sağlık için hepimiz için'' vurgusu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde kahvehaneler, düğün salonu, marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalar'da yapılan denetimlere Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli katıldı. Tüm vatandaşlarımıza sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı'' ifadelerini kullandı.