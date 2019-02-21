Dumlupınar ilçesinde Meslek Yüksekokulu çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Meslek Yüksekokulu yapımı için eski hükümet konağı binasında çalışmalara başlandı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığından Mimar Ümmühan Solmaz, Elektrik Mühendisi İbrahim Konuk, Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Tevfik Kurt ve Makine Mühendisi Süleymen Akarsu, Dumlupınarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlayacak olan Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu yapılması için karar verilen eski hükümet konağı binasında incelemelerde bulundular.

Projelendirme ve keşif çalışmaları için bina içinde ve bina dışında ölçümler yapan heyet incelemelerde bulundu. Okul içinde gerekli olan mescit, kantin, derslik gibi alanlara ilişkin çalışmalar netleştirildi. Çalışmaların projelendirilmesi için bina içindeki kısımlar belirlenerek heyet tarafından gerekli olan ölçümler yapılıp raporlar tutulduğu açıklandı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, ''Göreve geldiğimiz günden beri ilk günkü şevkle cumartesi pazar, gece gündüz demeden ilçemiz için çalışıyoruz. Meslek Yüksek okulu ilçemiz için çok önemli bir kazanım. Sayın Kaymakamımız ilçemiz için çok ciddi bir kazanım. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli olan uyum içerisinde ilçemiz için gayret ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.