Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine mesire alanı yapımı için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Dumlupınar ilçesine Şhitlik ziyareti için gelen misafirler için oldukça güzel bir proje hazırladıklarını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, ''İlçemiz baraj mevkiine Mİlli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız koordinesi ile yapılması planlanan mesire alanı yapılmasıyla alakalı çalışmalar, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Müdür Vekili Cemil Sert ve Mühendis Volkan Tanışman tarafından gerekli ölçümler yapılmış olup projesi çalışmalarına başlanmıştır. İlçemizin dinlenme , eğlenme ihtiyaçlarını karşılama, turistik hareketlere imkan sağlama adına, kır lokantası, piknik alanları ve kamelyaların da bulunduğu proje ile var olan tarihi turizme hem yeni bir ivme kazandırmak hem de çeşitlendirerek yerli halkımızın ve İlçemize ziyarete gelen misafirlerimize hizmet vermesi amaçlanmıştır. Proje özellikle büyük şehirlerden İlçemize ziyarete gelenlerin hafızasında yer edip, tarihimizin yanı sıra doğayla iç içe olan bu güzel havayı ve atmosferin keyfini onlara yaşatmak, onların dilinden İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır'' dedi.

Abbasoğlu, ''Yapılacak çalışmalarla doğal güzelliklerin kullanılabilirliğini artırarak halkımızın hizmetine sunmak, İlçemizin gerek tarihi gerekse doğal güzelliklerini ön plana çıkarıp, var olan potansiyelimizi kullanarak güzel sonuçlar elde etmenin çabası içindeyiz'' ifadelerini kullandı.